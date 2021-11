Hermet: suutsime kohtumise lõpuni ennast kehtestada

"Läksime kohtumisele üsna pingevabalt. Kui n-ö suur mängib väiksemaga, siis suuremal võistkonnal on võidukohustus, aga meil oli kohustus näidata seda, mida oskame. Kellelgi meist pinget peal ei olnud, alustasime hästi ja olime kohe valmis. Arvan, et see ajas nende rütmi sassi ja suutsime kohtumise lõpuni ennast kehtestada," rääkis Kregor Hermet.

"Kui poolajal kümne punktiga ees olime, siis polnud enam kuhugi võimalik taganeda. Oleks kahju olnud, kui oleks sellisest seisust kohtumise kaotanud. Kolmandal veerandajal oli meil raskeid hetki, aga vähemalt ei lasknud endale siis ära panna. Ise olime rünnakul kehvad, aga vähemalt kaitses hoidsime ära," lisas Hermet.

"Hea on kodus võita. Inimesed tulid saali ja hea, et saame üldse publiku ees mängida. Väga mõnus tunne on praegu," rääkis Kalev/Cramo parimana 15 punkti visanud Rauno Nurger.

"CSKA oli kuidagi uimane täna. Ei tea, mis probleem neil oli. Mingi hetk jäime nende pinge alla ja teine poolaeg hakkasid nad suruma. Korraks tuli väike pabin sisse, aga suutsime rahulikuks jääda ja võita," lisas Nurger.

"CSKA pole tavaline Euroliiga klubi, nad on ikkagi tippklubi. Kodus neid võita on ikka väga-väga magus," tõdes Nurger.