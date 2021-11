Kalev/Cramo abitreener: meil on olnud palju ülitasavägiseid mänge

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna esmaspäevane võit Moskva CSKA üle on klubi hooaja algusele andnud tavapärasest erilisema tähenduse. Parandamisruumi on, aga samas on kõrgemal tasemel mängitud mängud meeskonda edasi viinud.

Sel hooajal kolmes erinevas sarjas mängiv Kalev/Cramo teenis esmaspäeval Moskva CSKA alistamisega viimaste aegade ühe uhkema võidu. VTB Ühisliigas on Kalev/Cramol nüüd kirjas kaks võitu ja kolm kaotust.

Meistrite liigas on Kalev/Cramol üks võit ja kaks kahepunktilist kaotust, Balti liigas kolm võitu ja üks kaotus. Hooaja algust saab hinnata pigem positiivseks, aga parandamisruumi on samuti.

"Ideaalis on meil veel pikalt minna. Tegelikult on meil olnud väga palju ülitasavägiseid mänge. Kindlasti on meie jaoks oluline õppida mängima n-ö punkt-punkti mänge, kus on vaja eduseisu kaitsta, kus on vaja järele jõuda. Need mängud on meil käest ära libisenud," tõdes Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok.

Võidud tabelis on mõõdetav suurus, aga sama tähtis on ka meeskonna mäng, sealhulgas eeslaste tegutsemine väljakul.

"Kindlasti eestlastest mängijate puhul oleme jõudnud sellesse staadiumisse, kus mängijatel on see enesekindlus, et kui nad lähevad nii-öelda suuremate klubide vastu mängima, siis ei ole sellist üleliigset austust, vaid minnakse igat mängu võidu peale mängima," lisas Reinbok.