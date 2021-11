Vesik jätkab Venemaa rannavõrkpallikoondise treenerina

Ametlikult on Vesik Venemaa koondise juures tegutsenud alates 2016. aastast, kuid tegelikult abistas ta neid ka Rio olümpiamängudel. Tokyo olümpial võitsid tema hoolealused Vjatšeslav Krasilnikov ja Oleg Stojanovski hõbemedalid.

"Otsustasime, et jätkame Venemaa koondisega koostööd. Järgmise olümpiani jääb vähem kui kolm aastat, mis tähendab, et suur töö ootab ees Pariisis võrdväärse või ehk isegi parema tulemuse tegemiseks," kommenteeris Vesik.

"Elan väga kaasa Eesti rannavõrkpalli arengule. Nii palju, kui võimalik, aitan alati. Tänu siinsete sponsorite toele on meie rannavõrkpalluritel olnud rohkem võimalusi spordi tegemisele pühenduda, mis on parandanud ka nende tulemusi," sõnas Vesik ja lisas, et nii korraldati näiteks möödunud suvel Teras Beachi ja Credit24 koostöös rannavõrkpalli turniire.

Vesik rääkis, et sügise saabudes on rõõm näha, kuidas saalivõrkpalli tase on Eestis aastatega järjest tõusnud. "Minu soov on aidata tulevikus ka Eesti rannavõrkpallil jõuda maailma paremikku."

Vesiku hoolealuste Krassilnikovi ja Stojanovski hõbe oli esimene olümpiamedal, mille venelased on rannavõrkpallis teeninud. Treenerina on ta viinud koondise lisaks kullale veel ka MM-il pronksini ja EM-il kahele hõbemedalile. Lisaks maailmakarika finaali kuld ja kokku 25 medalit MK-etappidelt.