Jõesaar pidi Bayreuthi euromängus vigastuse tõttu platsilt lahkuma

Jõesaar sai vigastada minut enne kolmanda veerandi lõppu, kui kaitses olles maandus eestlane halvasti ja vigastas klubi kodulehe sõnul hüppeliigest, vahendab Korvpall24.geenius.ee.

"Pärast seda, kui Jõesaar langes, oleme liikumas täiesti viimaste aurude najal. Neli mängijat meie 12-mehelisest rotatsioonist on väljas. Veel kaks, nagu me väga hästi teame, pole veel tagasi oma tavapärasel tasemel. Mul pole võimalik kõiki minuteid ülejäänud kuue mehega ära mängida. See päris nii ei tööta, sest siis saab keegi järgmine pihta," mõtiskles Bayreuthi peatreener Raoul Korner tiimi ees seisvate probleemide üle.

Jõesaare situatsioon on oluline ka Eesti korvpallikoondist silmas pidades, sest 2023. aasta esimesed MM-kvalifikatsioonimängud peetakse novembri lõpus. 25. novembril kohtub Eesti võõrsil Saksamaaga ja 28. novembril Saku Suurhallis Iisraeliga.