Reinbok: peame lõpuotsuste eest tuhka pähe raputama

Kalev/Cramo lubas Saku Suurhalli külla sõitnud vastastel tabada kaugviske nii normaal- kui lisaaja lõpusekunditel. Kui esimene tõi tabloole veel viis minutit mänguaega juurde, lõpetas teine kohtumise Belgia klubi võiduga.

"Ilmselgelt mängis väsimus mingit rolli," tõdes Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok kohtumise lõpufaasi kohta. "Otsused, mis said lõpus tehtud, seal olid mõned eksimused. Korvi all olid meil omad taktikalised lahendused, aga mingid asjad jäid realiseerimata. Palli liikumine ei sujunud mingil hetkel kõige paremini, aga leidsime ka aeglaste otsuste pealt oma viskevõimalused üles."

Reinboki sõnul oleks ka treeneritepink saanud mängu lõpus teisiti toimetada. "Üks variant oli see, kuidas me vahetusi kasutasime. Tagantjärele on lihtne öelda, et oleks pidanud värskemaid jalgu tihedamini sisse tooma," sõnas Reinbok. "Teine küsimus on lõpuotsused: seal tuleb tuhka pähe raputada. Kui kolm punkti oli vahe, ei suhelnud me piisavalt, mida mängijad võiksid teha."

Kalev/Cramol on Meistrite liiga F-alagrupis nüüd kolmest mängust üks võit ja kaks kaotust, grupi liidriks on mõlemad senised mängud võitnud Strasbourg. Alagrupist pääseb edasi võitja, teise ja kolmanda koha saanud tiimid peavad teise edasipääseja selgitamiseks play-in kohtumise. "Kui Strasbourg saab ühe võidu veel kätte, on alagrupivõidu peale raske mängida. Kui läheb teisiti, on kõigil veel võimalus," sõnas Reinbok.

Teisipäeval käis Eesti klubi eest väljakul ka raudvara Kristjan Kangur, kes kogus 13 minutiga kaks punkti, kolm lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. "Kristjan on väga okei vormis! Eelkõige ootame temalt Nurgerile vahetusmeest; kaitses teeb ta kõik oma asjad väga hästi ära. Rünnakul oleme talle leidnud oma rolli. Usun, et ka rünnakul hakkab tema roll hiljem tõusma," selgitas Reinbok.