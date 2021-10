Kitsing: viimastel minutitel oleks pidanud rohkem kannatama

Veel minut enne normaalaja lõppu oli kodumeeskond Kalev/Cramo kuuepunktises edusesisu, ent Dušan Djordjevici ja Levi Randolphi tabavad kaugvisked viisid mängu lisaajale, kus tuli lõpuks Belgia tiimi paremust tunnistada. Oostende tabas nii normaal- kui lisaaja lõpusekunditel kaugviske.

"Normaalaja lõpus lasime ikka jala sirgu," tunnistas intervjuus ERR-ile lisaajal Kalev/Cramo kahe tabava kaugviskega kuuepunktisest kaotusseisust välja toonud Kristjan Kitsing. "Kaks lõpusekundi viset: paganama kahju."

"Viimasel viiel minutil paar lolli otsust, pallikaotused ja kiirustatud visked; nemad realiseerisid teisel pool. Nad said lubamatult palju ründelauda, esimesel poolajal saime meie ainult ühe. See näitas küll, et korvi all oli lauapallide hankimine problemaatiline." tõi Kitsing välja kaotuse põhjuseid.

"Eks see lõpp on ikka loto, aga viimasel viiel minutil oleks pidanud rohkem kannatama ja võib-olla otsima kindlamaid asju. Õpime vigadest, et järgmine kord seda ei juhtuks. Veel on kolm mängu jäänud, tuleb maksimaalselt valmistuda ja endast parim anda," tõdes teisipäeval 17 punkti visanud Eesti koondislane.

Kalev/Cramol on Meistrite liigas nüüd tabelis võit ja kaks kaotust.