Võrkpalli Balti liiga nädalavahetus toob kaks Eesti klubide vastasseisu

Nädala avab laupäeval, 16. oktoobril kell 18 Sõle spordikeskuses toimuv mäng Tallinna Selveri ja Pärnu Võrkpalliklubi vahel. Hooaja esimeses kohtumises sai Selver 1:3 kaotuse Tartu Bigbankilt, Pärnu teenis võõrsil 3:0 võidu RTU/Robežsardze/Jurmala vastu.

Alates sellest hooajast Selveri peatreeneri rollis olev Andres Toobal ütleb, et tema meeskonna seis on võrreldes avamänguga paranenud. "Nii vigastustega hädas olnud Oliver Orav kui Johnson Pierce on sellest nädalast tagasi treeningutel ja juba see annab palju juurde, sest treeningute kvaliteet on parem. Orava koormusi peame muidugi pidevalt jälgima, aga ta on valmis meeskonda aitama. Kanadalane on nüüd paar trenni saanud ka hüpata, kuigi mitte veel maksimumiga, aga selles osas on meie seis kindlasti parem," sõnas Toobal.

"Pärnul on põhituumik korralik, vahetustega kvaliteet langeb ja võivad raskused tekkida. Avamängus Riiaga neil aga suuri probleeme ei tekkinud. Eks nad üritavad serviga suruda – Toms Švans ja Markus Uuskari on vast kõige ohtlikumad ses osas, aga ka teised võivad üllatada. Sellele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata. Kui nad meid võrgust eemale saavad serviga, on kõik mängus. Pikem pink on kindlasti meie eelis selles paaris," usub juhendaja.

Pärnu meeskonna loots Avo Keel nimetab vastast küll favoriidiks, ent usub, et ka tema hoolealustel on omad võimalused olemas. "Selveril on tõenäoliselt kaks põhimeest ka rivis (Orav ja Pierce). Tegu on selle hooaja ühe liidrite sekka kuuluva meeskonnaga, kelle vastu ma väga hooplema ei julge minna," sõnas Keel.

"Meie hooaja esimese mänguga Lätis saan rahule jääda servi vastuvõtuga ja ka oma serviga. Ründemäng toimis kolmel mehel. Eks me loodame ka Selveri vastu, et vastuvõtt püsiks samal tasemel, sealt meie mäng hargnema läheb. Kui serv samuti toimib, on meil omad võimalused olemas," lisas juhendaja, kes saab nüüd mänguks üles anda ka brasiillasest sidemängija Jo Mauricio da Silva Neto. "See ei tähenda, et ta ka platsile pääseb, aga vähemalt on mul võimalus kaht sidemängijat kasutada."

Pühapäeval kell 17 võõrustab Tartu Bigbank Tartu Ülikooli spordihoones TalTechi meeskonda. TalTechil on avavoorust kirjas 3:0 võit RTU vastu, Bigbank alistas 3:1 Selveri.

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu usub, et võidetud mäng RTU vastu andis meestele enesekindlust juurde. "Kindlasti annab võit enesekindlust, suutsime seal kaks tasavägist geimi enda kasuks pöörata ja esimest mängu on ikka hea võita. Aga eks meil on palju uusi nägusid ja kokkumängu osas läheb veel aega, et kõik sujuks. Meil tuleb kindlasti nii paremaid kui halvemaid esitusi hooaja jooksul," leiab Sirelpuu. "Tartul on meist rohkem mänge all, nad on saanud oma asju rohkem lihvida ja mängivad ka kodus."

Bigbank käis viimati väljakul kolmapäeva hilisõhtul Portugalis, mil saadi Meistrite liiga eelringi kordusmängus Lissaboni Benficalt 1:3 kaotus.

Laupäeval peetakse kaks mängu ka Lätis ja Leedus. Kell 18 kohtuvad SK Jekabpils Luši ja Daugavpils Universitete/Ezerzeme ning kell 19 Gargzdai Amber-Arlanga ning RTU/Robežsardze/Jurmala.

Pühapäeval kell 16 mängivad Leedus Gargzdai Amber-Arlanga ja VK BIOLARS/Jelgava MSG.