CSKA lõi käed ameeriklasest maailmameistriga

Moskva CSKA korvpalliklubi kinnitas laupäeval, et on sõlminud lepingu endise NBA mängija Kenneth Fariediga.

Vaid nädala jagu Puerto Ricos Leones de Ponce meeskonda esindada saanud 31-aastane Faried sõlmis CSKA-ga lepingu järgmiseks kaheks kuuks võimalusega seda hooaja lõpuni pikendada.

Faried toodi Moskvasse, et täita põhitsentri Nikola Milutinovi vigastuse järel tekkinud tühimikku. "Faried on tuntud oma agressiivse kaitse poolest ja ta toob oma energia ning entusiasmi meie tiimi," kommenteeris CSKA peatreener Dimitrios Itoudis. "Kuigi ta on oma elus palju saavutanud, on ta hinges veel võitlusvalmidust. Ta oli meie radaril ka eelmisel aastal, rääkisime pikalt, aga tehing ei läinud siis läbi."

Faried mängis profikarjääri esimesed seitse hooaega Denver Nuggetsis, keda esindas kokku 441 mängus. Tema NBA karjääri keskmisteks näitajateks on 11,4 punkti ja 8,1 lauapalli 24,5 mänguminuti kohta.

Viimati pallis Faried NBA-s hooajal 2018/19, kui käis Houston Rocketsi eest väljakul 25 kohtumises, seejärel tegi ta Zhejiangi eest kaasa seitsmes Hiina kõrgliiga mängus.

2012. aastal nimetati Faried NBA uustulnukate sümboolsesse viisikusse, 2014. aastal kuulus ta Hispaanias maailmameistriks tulnud USA koondisesse.