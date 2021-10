Raplast ei olnud Riia VEF-ile vastast

Kuigi esimese veerandi suutis Rapla isegi kuue punktiga võita, siis kogu teise perioodi peale kokku visatigi ainult kuus punkti. Samas vastased loopisid lausa 33 silma ja asusid poolajaks juhtima 49:28.

Pärast vaheaega ei suutnud Rapla mängu tagasi tulla. Vahe mitte ei kahanenud, vaid paisus ja viimase veerandi alguseks oli VEF-i edu lausa 36 silma. Kuigi järgnenud kümme minutit seda mõnevõrra kahandasid, sai favoriit väga selge võidu.

Darryl Tucker tõi Rapla parimana 23 punkti, mängujuht Rickey McGilli arvele jäi 16 silma. Võitjatele tõi Jalen Riley 22 punkti.

VEF on alustanud nüüd Eesti-Läti liiga hooaega kahe võiduga kahest mängust ja Rapla on tabali teises otsas - mõlemad senipeetud kohtumised on kaotatud.