Nurger: kaitses mängisime halvasti, rünnaku taha ei jäänud täna midagi

"Kaitses mängisime halvasti. Rünnaku taha ei jäänud täna midagi, viskasime 93 punkti. Me ei suutnud neid [Saraatovi Avtodori] kaitses kinni võtta, tegime kaitses täna palju vigu," võttis kohtumise kokku Rauno Nurger.

"Ütlen ausalt, et ei ole palju aega, et tänase kaotuse peale mõelda. Eks me ikka analüüsime oma mängu, et mida saaksime paremini teha, aga kaotuse enda peale ei saa mõtlema jääda," tõdes Nurger.

"Kolmapäevane mäng Strasbourgi vastu lihtne ei ole. Strasbourg on väga hea võistkond ja me juba homme [teisipäeva] hommikul lähme lennujaama, et Prantsusmaale minna," lisas Nurger.