Jaanus Rahumägi: karate harrastajate seas on juurde tulnud innustust

Eesti karatel on juubeliaasta, ent pandeemia tõttu saite alles aasta hiljem teha vajaliku kokkuvõtte. Kuidas võtta kokku need 50 aastat?

Meil on karates väga mitmekesine ajalugu. Nendest ettekannetest, mida täna tehti, paistis silma kui palju oli 70ndatel kultuuriinimesi, kes nii Tallinnas kui ka Tartus panid karate arengule õla alla. Tuntud inimesed, kes tänaseks on meile kõigile tuntud kunstnikud, muusikud ja ka sportlased, kes tegelesid teiste aladega. Tänane Eesti president on samuti karated harjutanud.

Karate on olnud üsna suur sport Eestis, aga tänane kandepind on väiksem. Põhjus on selles, et on palju konkureerivaid alasid. MMA ja erinevad kontaktalad on uutele harrastajatele atraktiivsemad.

Praegu harrastatakse karated kõikides Eesti suuremates linnades ja meie ülesanne karate juhtidena on hoida seda fookust ning leida inimesi, kes on valmis karate kultuuri edasi kandma.

Tokyo olümpiamängudel oli kavas karate. Kas see mõjutas Eestis karate harrastajate suurenemist?

Otseselt mitte, noori juurde ei tulnud, aga karate harrastajate seas tuli olümpiamängude tõttu juurde palju uut innustust. Meil on täna palju häid sportlasi, eriti naiste seas. Kuigi nad on hetkel veel natukene noored, siis loodetavasti teevad nad tulevikus samuti häid esitusi.

Olümpia kui selline on igale spordialale justkui kirss tordil ja kui alal on koht olümpiamängudel, siis see annab spordialale endale palju juurde.

Karate 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel kavas ei ole. Millised on eesolevatel aastatel Eesti karate kõige suuremad eesmärgid?

Kõige tähtsam on tiitlivõistlustel osalemine ja nendel ka medalite võitmine. Olümpiamängud on küll periooditi, aga tiitlivõistlused toimuvad igal aastal ja meie jaoks on tähtis, et suudaksime konkureerida ka medalite eest.

Marko Luhamaa maailmameistritiitlist on palju möödas. Ta on rääkinud, et tema karjääris oli kõige raskem osa toetajate leidmine. Kas tänasel päeval EKF toetab piisavalt oma talente?

Loomulikult toetame. Eesti spordisüsteem on hästi üles ehitatud. Kõik saavad oma panuse kätte, aga tippu jõudmiseks peavad sportlased ka ise pingutama. See tahe, et elada selle eesmärgi nimel peab olema väga kõva, sest tippu jõudmine on raske.

Oleme väga uhked, et meil on Eestis üks maailmameister, sest miljonid inimesed üle maailma harrastavad karated ja Eesti suurusega riigi jaoks on maailmameistri omamine väike ime.

Vaata videost täispikka intervjuud Jaanus Rahumäega.