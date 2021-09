Vips: vastupidavus on olnud sel aastal pisut naljanumber

Eestlane lõpetas ainsana kavas olnud sprindisõidu teisena, aga pidi pühapäeval põhisõidus tehniliste probleemide tõttu katkestama.

"Vastupidavus on olnud sel aastal pisut naljanumber. Kaks eraldiseisvat probleemi tõid täna [eile - toim.] järjekordse katkestamise," kirjutas Vips sotsiaalmeedias.

"Oleme sel hooajal kaotanud käikude ülesvahetamisel kaks-kolm kümnendikku ringi peale – mille me sel nädalavahetusel lõpuks lahendasime. Bakuus kaotasime parima stardikoha, Silverstone'is ja Monzas viis-kuus stardikohta ning mõistagi ka palju kiirust võidusõidul."

"Mul on väga kahju ka võistkonnast, sest see on nende kontrolli alt täielikult väljas ja ilma käigukastiprobleemi ja lugematute katkestamisteta oleksime tiitliheitluses väga tugeval positsioonil," jätkas Vips. "Hetkel olen päris pahane, aga ma olen päris kindel, et suudame kahel viimasel etapil endid veel näidata."

Enne etappe Lähis-Idas hoiab tänavu kaks võitu ja veel kolm pjedestaalikohta teeninud Vips 102 punktiga kuuendat kohta. Juhib austraallane Oscar Piastri (178), kellele järgnevad hiinlane Guanyu Zhou (142), venelane Robert Švartšman (135), britt Dan Ticktum (129) ja prantslane Theo Pourchaire (120).