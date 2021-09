Rahvuste krossi seitsmes koht pakkus Eesti sõitjatele suurt rõõmu

Eesti koondist esindasid niinimetatud motokrossi olümpial Gert Krestinov, Jörgen-Matthias Talviku ja Harri Kullas.

"Sain küllaltki hea stardi, sõitsin kümnenda koha piirimail ja arvan, et tegin hea sõidu. Olud olid väga rasked," kommenteeris Krestinov pühapäevast esimest sõitu. "Oleksin võinud natuke kiiremini sõita, aga ei hakanud riskima: prillid läksid seest uduseks, viskasin nad eest. Eessõitja viskas korralikult liiva näkku ja pidin asja mõistusega võtma."

"Arvan, et meil läks väga hästi: kuues koht oleks olnud maksimum, aga seitsmes koht oli ka väga hea," lisas Krestinov.

"Oleks kindlasti paremini saanud, aga pole mõtet oleksida-poleksida. Töö on tehtud, kokkuvõttes seitsmes koht on väga hea koht. Võib rahul olla," sõnas Talviku. "Tulime finišisse ja arvan, et kokkuvõttes on tulemus super. Eesti on väike riik ja esikümme on meil alati oma peas eesmärk, sealt edasi boonus," kinnitas Kullas.