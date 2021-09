Ülenurme staadion sai värske ilme, rajakate soosib hüppajaid

Ülenurme staadion ootas oma renoveerimisjärge 30 aastat. Neljapäevasel pidulikul avamisel said ühtlasi alguse ka Ülenurme gümnaasiumi 11. kooliolümpiamängud. Tule tõi staadionile kolm korda suurtel olümpiamängudel osalenud pikamaajooksja Tiidrek Nurme, kes on Ülenurme gümnaasiumi vilistlane.

"Olgem ausad. Teame-näeme, mis siin Ülenurmel toimub. Õpilasi tuleb järjest rohkem juurde. Ligi 1200 õpilast on siin," lausus Nurme ERR-ile.

"Ja nad vajavad ikkagi häid tingimusi selleks, et oma kehalise kasvatuse tunnid läbi viia. Ja see on, ma arvan, elementaarne. Kui ruum on olemas ja staadion oli varem olemas, et see ikkagi kaasajastada. Nüüd on see olemas."

Staadionirajast rääkides tõdeb Nurme, et pehme kate sobib väga hästi pikkadeks treeninguteks ning on potentsiaalselt hea koht üritamaks tunnijooksu Eesti rekordit. Kiitust on uus staadion kogunud juba üksjagu.

"Rajakate on tõesti saanud ennekõike väga hüppaja-sõbralik. Siin on mõne sammu hoo pealt meeter 90 hüpanud mees, kelle isiklik rekord on napilt kaks meetrit. See näitab raja võimekust," põhjendas gümnaasiumi spordijuht Kaspar Koolman.

"On kiire rada. On jalasõbralik ehk ta ei põruta. Ja ennekõike ongi arvestatud õpilaste vajadustega, et nende liigesed kestaks meil siin aastaid. Lähipiirkonnas tegutseb suur Tartu Kalevi jalgpalliakadeemia, kes on muruväljaku hõivanud maksimaalse kasutusega juba ära. Jooksurajale, hüppealadele on ruumi veel palju."

Kuna praegu viiakse piirkonnas läbi mitmeid ehitusi, siis pole staadioni kasutamine veel täit hoogu sisse saanud. Usutavasti ületatakse kasvuraskused aga peatselt.