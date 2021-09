Endine Taani jalgrattur suri maailmameistrivõistlustel

Sorensen osales sel nädalal toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel Taani televisiooni kommentaatorina. Esialgse informatsiooni kohaselt oli Sorensen rattaga sõitmas Zeebrugge linnas, kui talle sõitis otsa kaubik, vahendab Cyclingnews.

"Paraku pean suure kurbusega avaldama, et minu kolleeg, Chris Anker Sorensen, sai täna õnnetuse tagajärel surma," avaldas šokeerivat uudist Taani spordikanali TV 2 Sport direktor Frederik Lauesen.

"Laupäeval oli Chris rattaga sõitmas ning talle sõitis otsa kaubik. Paraku suri Chris paar tundi pärast õnnetust saadud vigastustesse. Avaldan kaastunnet tema perekonnale," lisas Lauesen.

Sorenseni profikarjäär algas 2005. aastal ja 2018. aastal otsustas ta karjääri lõpetada. Oma karjääri jooksul esindas Sorensen Team Designa Kokkenit, Team CSC'd, Fortuneo-Vital Concepti ja Riwal Platformi.

Sorensen sai viiendal septembril 37 aastaseks.

A tragic loss occurred today with the passing of former professional cyclist and journalist, Chris Anker Sørensen.



Our thoughts are with his family, friends and everyone at @dcucykling pic.twitter.com/uIMPXhllAi