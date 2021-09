Selgusid Ryder Cup'i meeskonnad

Ryder Cup on golfiturniir, kus USA parimad golfimängijad lähevad meeskondlikus võistluses vastamisi Euroopa parimate golfimängijatega. Nimekamatest mängijatest osalevad võistlusel maailma esinumber Jon Rahm, mitmekordne PGA turniirivõitja Rory McIlroy ja 2020. aasta maailma esinumbrina lõpetanud Dustin Johnson.

Eelmisel aastal koroonakriisi tõttu ära jäetud Ryder Cup toimub sel aastal Wisconsini osariigis Ameerika Ühendriikides. Pühapäeva õhtul selgusid nii USA kui ka Euroopa meeskonnad.

USA meeskonna kapten on Steve Stricker, Euroopa meeskonna kapteniks on iirlane Padraig Harrington. Euroopa meeskond on tiitlikaitsja, 2018. aastal võitis Euroopa USA meeskonda tulemusega 17.5 - 10.5.

USA meeskond:

Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas, Patrick Cantlay, Tony Finau, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Harris English, Daniel Berger, Scottie Scheffler.

Euroopa meeskond:

Jon Rahm (Hispaania), Sergio Garcia (Hispaania), Bernd Wiesberger (Austria), Viktor Hovland (Norra), Rory McIlroy (Põhja-Iirimaa), Shane Lowry (Iirimaa), Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Lee Westwood, Ian Poulter (kõik Inglismaa).