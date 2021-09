USA meeskond on lähedal Ryder Cup'i võidule

Pärast laupäevaseid mänge on USA meeskonnal kuuepunktiline edu Euroopa meeskonna ees. USA juhib Euroopa meeskonna ees skooriga 11-5.

Ryder Cup'i avapäeval sai USA meeskond 6-2 eduseisu. Pärast edukat teist võistluspäeva on USA meeskonnal vaja saada ainult 3,5 punkti veel, et kindlustada endale selleaastane Ryder Cup tiitel.

Ryder Cup'i võistlust peetakse esimest korda alates 2018. aastast, siis tuli võitjaks Euroopa meeskond, kes alistas USA tulemusega 17,5 - 10,5. Ryder Cup pidi esialgu toimuma 2020. aastal, ent lükati koroonast tingitud olukorra tõttu käesolevasse aastasse.

Ryder Cup toimub iga kahe aasta tagant ning omavahel lähevad meeskondlikult vastamisi USA ja Euroopa parimad golfimängijad.

