Teppan: peale EM-i tahaks Eestist kiiresti jalga lasta

"EM ei ole veel läbi, aga järjekordne EM ja väike võimalus võib-olla on, aga peale EM-i tahaks järjekordselt Eestist kiiresti jalga lasta," lausus diagonaalründaja Renee Teppan ERR-ile. "Tunne on järjekordselt kehva ja järelikult siis tase ei ole piisav, et alagrupist edasi minna."

Mida horvaadid head tegid, et null-kaks seisust välja tulid? "Tegid oma taktikalise liigutuse. Üsna ainsa, mida teha said - tõid uue diagonaali. Serv meil minu meelest toimis läbi mängu. Võib-olla esimene geim oli nagu oli, aga sellest hoolimata võitsime."

"Mingi hetk lagunesime võistkonnana koost. Kõik asjad kokku - ei saa öelda, et võitlust ei olnud lõpuni, aga mingi hetk võib-olla kaotasime närvi. Horvaatia ajas oma asja algusest lõpuni. Väga erilist ei teinud, aga täna piisas."

Teppan lahkas veidi ka lagunemise tausta. "Meil on võistkonnas sellised karakterid.. ma ei tea, minnakse närvi, tõmbutakse endasse, igasuguseid variante on. Paratamatult võistkond kannatab selle arvelt. Ma ise samamoodi - ma ei süüdista kedagi teist, iseennast eelkõige. S*** tunne on. Ei oskagi midagi öelda."

Mis sai määravaks viimases geimis? "Kehv algus. Slovakkia vastu ka. Midagi jääb puudu. Mingi asi on, mis ei suju. Igas mängus, igas geimis tuleb mingi jama sisse sõltumata vastasest. Tervikuna ei ole me järelikult piisavalt head, et kvalifitseeruda järgmisse ringi."