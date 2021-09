Läti alistanud Slovakkia tegi Eesti võrkpallikoondise elu lihtsamaks

Slovakkia võitis avageimi 25:18 ja oli teises geimiski 19:13 ees, kuid lätlased tegid võimsa tagasituleku ning võitsid 25:23. Kolmandas geimis ei jätnud Läti oma vastasele mingit võimalust ning alistas slovakid lausa 25:19.

Neljandas geimis Slovakkia taastus, võitis 25:19 ning viiendas, otsustavas geimis panid slovakid oma paremuse maksma, võites selle 15:7. Kohtumine seega neile 25:18, 23:25, 13:25, 25:19, 15:7 ning tasuks 2 punkti.

Avo Keele hoolealused said juurde ühe silma, kuid tabeliseis muutus nüüd juba küllaltki keeruliseks. Eeldusel, et Prantsusmaad ja Saksamaad keegi võita ei suuda, piisab nüüd Eestile igasugusest võidust Horvaatia üle. See Eesti koondise jaoks elu ja surma peale mängitav kohtumine peetakse teisipäeval Saku Suurhallis.