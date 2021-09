Soome võrkpalllikoondis kaotas kodus toimuval EM-finaalturniiril Hollandile

Kaheksandikfinaalis läheb Holland kokku A-alagrupi neljanda koha võistkonnaga, kelleks võib olla nii Belgia, Kreeka kui ka Portugal. Soome peab C-alagrupis kolmanda koha saamiseks võitma Türgit 3:0 või 3:1. Neljanda kohaga lõpetades kohtuks soome kaheksandikfinaalis tugeva Poola meeskonnaga. Samas alagrupis võitis Venemaa kindlalt 3:1 Hispaaniat.

A-alagrupis kohtusid tiitlikaitsja Serbia ning seni ainult kaotustega leppinud Kreeka. Kreeka sai Serbialt kätte ühe punkti jäädes neile alla 2:3. Serblaste parim oli nurgaründaja Pavle Peric 14 punktiga. Eelmisel EM-il neljanda koha saanud Belgia on raskes seisus, sest kaotas Ukrainale 1:3. Belgial on hetkel üks võit ning neli kaotust ja nad peavad lootma, et Kreeka võidab skooriga 3:2 Portugali. Muu tulemuse korral saab edasi Kreeka või Portugal.

B-alagrupis on eelmise EM-i finalistid sloveenid pärast esimest kaotatud mängu Tšehhile jätkanud kindlalt. Teisipäeval võideti Bulgaariat 3. Samas alagrupis jätkab Montenegro ilma ühegi võiduta. Viimase edasipääsu koha nimel võistlevad Valgevene ja Bulgaaria, kelle omavaheline leiab aset neljapäeval.

EM-i alagrupiturniiri viimased mängud peetakse 9. septemnbril.