Tartu Ülikooli korvpallimeeskond osaleb uues eurosarjas

Tartu peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul lisab ENBL-is osalemine hooajale häid mänge: "Loodetavasti saab see liiga elu sisse, sest teadupärast on esimene aasta alati raske. Saame siit juurde head rahvusvahelised mängud ja üle pika aja tõotab tulla taas 50-60 mänguga täishooaeg."

"Vaadates vastaste nimekirja täidab see liiga oma eesmärgi – tahtsime lisaks Läti võistkondadele mängida ka teiste välismaa satsidega ja siin on nii kvaliteeti kui publiku jaoks tuntud nimesid," jätkas ta klubi pressiteate vahendusel. "Kindlasti on see meie mängijatele hea proovikivi ja pakub enda tõestamise võimaluse."

Avahooajal osalevad võistkonnad on: Basket Brno (Tšehhi), Anwil Wloclavek (Poola), Šiauliai (Leedu), Borisfen Mogilev (Valgevene), Tartu Ülikool Maks & Moorits (Eesti), Liepāja (Läti), Valmiera Glass ViA (Läti) ning kaheksanda võistkonnana kas Trefl Sopot (Poola) või Dnipro (Ukraina) – see selgub pärast nende FIBA Europe Cup kvalifikatsioonimänge.

Liiga formaat näeb ette neljaetapilist hooaega, mille kolmes esimeses etapis mängivad klubid omavahel ühe korra läbi. Lisaks tuleb üks etapiväline kodumäng. Põhiturniiri neli paremat osalevad 2022. aasta kevadel peetaval finaalturniiril. Üks etappidest peetakse ka novembrikuus Tartus.