Inglismaa ja Saksamaa olid võidukad, Hispaania sai üllatava kaotuse

Neljapäeva õhtul toimunud jalgpalli MM-valiksarja mängudes said suurriigid Inglismaa ja Saksamaa kindla võidu. Värske Euroopa meister Itaalia viigistas Bulgaariaga. Hispaania pidi tunnistama Rootsi paremust.

Inglismaa koondis jätkab I-alagrupis täiseduga. Neljapäeval alistati teise poolaja väravatest Ungari koguni 4:0. Väravalööjateks olid Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire ja Declan Rice.

Samas alagrupis oli võidukas ka Poola, kes alistas Albaania 4:1. Poola koondise eest skoorisid Robert Lewandowski, Adam Buksa, Grzegorz Krychawiaki ja Karol Linetty. Albaania eest lõi ainsa värava Sokol Cikalleshi. Poola hoiab alagrupis Inglismaa järel teist kohta.

J-alagrupis alistas Saksamaa koondis 2:0 Liechtensteini. Sakslaste eest tegid skoori Timo Werner ja Leroy Sane. Saksamaa on praegu alagrupis teisel kohal, alagrupiliider Armeenia mängis Põhja-Makedooniaga 0:0 viiki.

Hispaania koondis sai neljapäeva õhtul peetud B-alagrupi kohtumises Rootsi vastu üllatava kaotuse. Hispaania läks Carlos Soleri väravast kohtumist juhtima, ent juba minut hiljem viigistas Rootsi eest Alexander Isak. Lõpptulemuse vormistas teisel poolajal Viktor Claesson ja kohtumine lõppes 2:1 Rootsi kasuks.

Hispaania jaoks oli tegemist esimese MM-valiksarja kohtumise kaotusega alates 1993. aastast, kui jäädi alla Taanile.

B-alagrupi teises kohtumises alistas Kosovo 1:0 Gruusia. Kohtumise ainsa värava lõi Kosovo koondise ründaja Vedat Muriqi. B-alagruppi läks juhtima Rootsi, kellel on alagrupis kahepunktiline edu Hispaania ees. Samuti on Rootsil üks kohtumine vähem mängitud.

Värske Euroopa meister Itaalia jäi C-alagrupi kohtumises Bulgaaria vastu hätta ja leppis 1:1 viigiga. Federico Chiesa viis Itaalia esimesel poolajal kohtumist juhtima, aga vahetult enne avapoolaja lõppu skooris Atanas Iljev Bulgaaria viigivärava.

Alagrupi teises kohtumises alistas Põhja-Iirimaa Leedu koguni 4:1. Põhja-Iirimaa eest skoorisid Daniel Ballard, Shayne Lavery, Conor Washington ja Paddy McNair. Leedu koondise auvärava lõi Rolandas Baravykas.

Itaalia jätkab C-alagrupi liidrina, teisel kohal on Šveits. Leedu jätkab alagrupis viimasena, olles kaotanud kõik kolm kohtumist.

Tulemused:

B-alagrupp:

Rootsi - Hispaania 2:1

Kosovo - Gruusia 1:0

C-alagrupp:

Itaalia - Bulgaaria 1:1

Põhja-Iirimaa - Leedu 4:1

E-alagrupp:

Belgia - Eesti 5:2

Tšehhi - Valgevene 1:0

I-alagrupp:

Inglismaa - Ungari 4:0

Poola - Albaania 4:1

Andorra - San Marino 2:0

J-alagrupp:

Saksamaa - Liechtenstein 2:0

Armeenia - Põhja-Makedoonia 0:0

Rumeenia - Island 2:0