X!

Olise'i kübaratrikk tõi Prantsusmaale võidu, Hispaania samuti võidukas

Jalgpalli MM
Michael Olise koos Kylian Mbappega väravat tähistamas
Michael Olise koos Kylian Mbappega väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

MM-finaalturniiriks valmistuv Prantsusmaa oli Lille'is peetud sõpruskohtumises 3:1 parem Põhja-Iirimaast.

Selle eest, et Didier Deschampsi viimane kodumäng Prantsusmaa koondise peatreenerina oleks võidukas, hoolitses Michael Olise, kes sai koondises kirja esimese kübaratriki.

Olise avas skoori 43. minutil, teise värava lõi ta 49. ja kolmanda 74. minutil. Põhja-Iirimaa ainsa värava lõi 64. minutil Patrick Kelly.

Esimeses MM-i eelses sõprusmängus Elevandiluurannikule alla jäänud Prantsusmaa siirdub nüüd ookeani taha, kus I-alagrupis minnakse esmalt 16. juunil vastamisi Senegaliga.

MM-il H-alagruppi kuuluv Hispaania alistas Mehhikos Pueblas peetud sõpruskohtumises 3:1 Peruu. Esimesel poolajal skoorisid Mikel Oyarzabal ja Pedri ning 53. minutil lõi Pedro Gallese omavärava. Lõppseisu vormistas 66. minutil Jairo Velez.

Hispaania alustab MM-finaalturniiri 15. juunil Roheneemesaarte vastu.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

MM-i uudised

10:55

Olise'i kübaratrikk tõi Prantsusmaale võidu, Hispaania samuti võidukas

09:55

Holland sai napilt Usbekistanist jagu, aga jäi ühest mängijast ilma

09:27

USA ei lubanud MM-il vilistama pidanud Aafrika parimat kohtunikku riiki

08.06

Norra süüdistas mängu ära jätnud Šotimaad ebaprofessionaalsuses

08.06

Tuchel: Bellingham peab algkoosseisukoha nimel võitlema

08.06

Jalgpallimuuseumi näitusel saab näha maailmameistrite särke

08.06

Marokot on MM-i eel tabanud vigastustelaine, Horvaatia teenis võidu

07.06

Sõpruskohtumine Portugali ja Tšiili vahel kujunes kähmluseks

06.06

FIFA pakkus kompromissi: ohutumad veepudelid on siiski lubatud

06.06

Saksamaa jalgpallikoondis sai valusa tagasilöögi

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

11:33

17-aastane Eesti neiu tuli lestaujumises Euroopa juunioride meistriks

10:55

Olise'i kübaratrikk tõi Prantsusmaale võidu, Hispaania samuti võidukas

10:27

Martin Järveoja võitis Kehalas crosskartide sprindi

09:55

Holland sai napilt Usbekistanist jagu, aga jäi ühest mängijast ilma

09:27

USA ei lubanud MM-il vilistama pidanud Aafrika parimat kohtunikku riiki

08:52

Kullas alustas Kanada motokrossi meistrivõistluste hooaega teise kohaga

08:11

Spurs lõpetas Wembanyama 32 punkti toel Knicksi võiduseeria

00:06

Rannula ja Tass kaotasid Poolas finaalseeria avamängu lõpusekundite viskest

08.06

Rallitalent Vaher ootab Rally Estonial WRC debüüti: rebimine tuleb tihe

08.06

ETV spordisaade, 8. juuni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo