Olise'i kübaratrikk tõi Prantsusmaale võidu, Hispaania samuti võidukas

MM-finaalturniiriks valmistuv Prantsusmaa oli Lille'is peetud sõpruskohtumises 3:1 parem Põhja-Iirimaast.

Selle eest, et Didier Deschampsi viimane kodumäng Prantsusmaa koondise peatreenerina oleks võidukas, hoolitses Michael Olise, kes sai koondises kirja esimese kübaratriki.

Olise avas skoori 43. minutil, teise värava lõi ta 49. ja kolmanda 74. minutil. Põhja-Iirimaa ainsa värava lõi 64. minutil Patrick Kelly.

Esimeses MM-i eelses sõprusmängus Elevandiluurannikule alla jäänud Prantsusmaa siirdub nüüd ookeani taha, kus I-alagrupis minnakse esmalt 16. juunil vastamisi Senegaliga.

MM-il H-alagruppi kuuluv Hispaania alistas Mehhikos Pueblas peetud sõpruskohtumises 3:1 Peruu. Esimesel poolajal skoorisid Mikel Oyarzabal ja Pedri ning 53. minutil lõi Pedro Gallese omavärava. Lõppseisu vormistas 66. minutil Jairo Velez.

Hispaania alustab MM-finaalturniiri 15. juunil Roheneemesaarte vastu.