Sorga: näitasime fännidele, et oleme hea meeskond

"Lõpuks sain kutse üle pika aja. Kindlasti mul on hea meel, olen alati väga õnnelik ja uhke, kui olen meeskonnaga siin," rõõmustas Sorga, et sai taas koondisesärgi selga tõmmata.

"Kindlasti on väga hea lüüa värav Belgia vastu. Kaotasime, aga see oli hea kogemus," jätkas Sorga. "Arvan, et mängisime hästi, näitasime oma fännidele, et oleme väga hea meeskond."

Sorga sekkus mängu vahetusest 69. minutil. "Andsin energiat meeskonnale. Olen heas vormis, meil oli vaja värskeid jalgu. Sain 15 minutit, see on minu jaoks normaalne," arutles Sorga. "Lõin ühe värava ja peaaegu ka teise."

Vahepeal USA meistriliigas mänginud Sorga on nüüd tagasi Euroopas, augusti keskel otsustas D.C. United anda ta laenule Hollandi esiliigaklubisse VVV-Venlo. "Mul on hea meel olla tagasi Euroopas. Tunnen end nagu kodus," rõõmustas Sorga. "Euroopa on nagu minu stiil. Hea meel, et tulin tagasi Euroopasse, sain kohe mängu ja lõin kaks väravat."