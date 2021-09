Belgia peatreener: Eesti pani meid proovile

"Minu meelest oli väga hea mäng. Eesti näitas, et nad olid väga hästi valmistunud ja nad panid meid tõeliselt proovile," lausus Martinez ERR-ile. "Kui see esimene värav löödi, see oli peaaegu poolik võimalus, aga hea surve ja suurepärane lõpetus. See pani meid proovile, kas saame aru, mida on vaja teha ning minu meelest reageerisime suurepäraselt."

"Aga kohaliku meeskonna head esitust ei tohi kunagi alahinnata, minu arvates olid nad kogu aeg täis usku ja meie jaoks ohtlikud," jätkas Martinez kiitmist. "Pidime kaitses enda parimal tasemel olema, et Sappinen ja Anier kinni võtta. Teisel poolajal olime minu meelest palju teravamad, tekitasime rohkem olukordi, et veel väravaid lüüa. Aga minu arvates tegi Eesti väga hea mängu, nad panid meid proovile."

Kui suur šokk oli kohtumise algus, kui Mattias Käit viis Eesti juba teisel minutil juhtima? "Kui aus olen, siis nägime ju eilseid mänge – Prantsusmaa viigistas, Portugal lõi värava 96. minutil, täna kaotas Hispaania… see on MM-valiksari ja septembris selliseid asju juhtub," arutles Martinez. "Paljud mängijad tulevad klubihooaja alguse pealt. September võib [selliseid üllatusi] tuua. Tähtis on selliste olukordadega toime tulla ja mängu mõista. See oli Eestilt väga hea algus. Mind ei üllatanud selle löögi kvaliteet, sest teadsin, et ta on selleks võimeline. Aga suutsime rahu säilitada ja mängu võita. Minu meelest mängisid mõlemad meeskonnad väga hästi."