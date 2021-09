Mets: viis väravat on ilmselgelt liiga palju

"Ega ta kerge ei ole, ta on väga füüsiline ja tugev ründaja, kasutas oma trumpe hästi ära," nentis Mets intervjuus ERR-ile.

Kas tulemus oli mingis mõttes paratamatus, arvestades, et Belgia on maailma esinumber? "Ma päris nii ei ütleks, et midagi teha ei ole. Kui vaatad neid väravaid, mis meile löödi, siis nendes on kõiges väga palju teha ja mitte mingisuguseid ulmelisi asju," arutles Mets. "Väravad, mis me lasime endale lüüa, olid väga lihtsad jalgpallilised vead, mis tulevad mingites olukordades sisse. Kahju, väga kahju, viis väravat on ilmselgelt liiga palju."

Eesti koondise eest tegid skoori Mattias Käit ja Erik Sorga, seejuures Käit lõi värava juba teisel minutil, viies Eesti juhtima. "Kindlasti, lüüa sellisele meeskonnale kaks väravat, minna juhtima annab positiivsust ja annab enesekindlust, aga kaitses peame endale tuhka pähe raputama ja asjad üle vaatama," arvas Mets.