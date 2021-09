Vassiljev: kindlasti tahame kodupubliku ees võita

Suvel Balti turniiril ja maavõistluses Soomega positiivseid tulemusi pakkunud Eesti koondis jätkas sel nädalal MM-valiksarjas taas kaotusega Belgiale. Enne uut valikmängu Walesiga seisab ees järjekordne maavõistlus Eestile juba hästi tuttava Põhja-Iirimaa koondisega.

"Väga tahaks pakkuda positiivseid emotsioone, sest see viimane mäng seda positiivset emotsiooni meile ei toonud," tõdes Eesti koondise kapten Konstantin Vassiljev. "Selles suhtes kindlasti tahame kodupubliku ees hästi mängida ja võita mängu."

Sõprusmäng pakub treeneritetiimile võimalusi meeskonnaga rohkem katsetada ning vahetusi peatreener Thomas Häberli ka lubas. Vigade parandusi tuleb teha, Belgia mäng tõi esile mitu kitsaskohta.

"Meie ilma pallita mäng, just see kiirus ja intensiivsus, kuidas me vastast survestame, see on üks tähtsamatest asjadest praeguses jalgpallis ja kindlasti ka palliga neid õigete lahenduste leidmine ja elluviimine on need põhielemendid," loetles Vassiljev.

Mäng Põhja-Iirimaaga annab hea võimaluse valmistuda järgmisel kolmapäeval aset leidvaks valikmänguks Walesiga. "Põhja-Iirimaa võitis Leedut, tegi nendega väga hea mängu. Lisaks on nad mänginud viiki Bulgaariaga ja kaotanud 0:2 Itaaliale. Tugev meeskond, head üleminekud, kokkuvõttes teame, et neil on hea koondis," rääkis Häberli. "Sarnanevad Walesile, nii et keeruline vastane."

Eesti – Põhja-Iirimaa maavõistluse otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab pühapäeval kell 18.50.