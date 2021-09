Häberli: olen enda mängijate üle uhke, nad üritasid lõpuni väravat lüüa

"Kui nägite mängu, siis pärast avaväravat olid väga rasked 30 minutit, kannatasime," tunnistas Häberli. "Ja nägime vastaspoolel fantastilisi mängijaid."

Kui suure emotsiooni pakkus see, et Mattias Käit viis Eesti juba teisel minutil juhtima? "See oli tore, hea algus! Aga samas teame, kui tugev on vastane ja 88 minutit on veel mängida," muigas Häberli. "See oli hea, aga ainult üks väike samm."

Mida saanuks Eesti paremini teha? "Väikeseid asju. Aga peame leppima sellega, et vastane oli tugevam," nentis Häberli. "Kuid olen väga uhke enda mängijate üle, et nad üritasid kuni lõpuni väravat lüüa ja jalgpalli mängida. Ja see on õige tee."

Häberli juhtimisel on Eesti koondis hakanud väravaid lööma. Kui julgustav see on, et suutsime Belgiale kaks lüüa? "Teame, et meil on head ründemängijad, peame need mängijad platsile panema ja seetõttu olen õnnelik, et jälle kaks väravat lõime," arutles Häberli. "Aga peame leidma hea tasakaalu, et suudaksime ka mänge võita. Järgmine vastane õnneks nii tugev pole."

Pühapäeval võõrustab Eesti sõprusmängus Põhja-Iirimaad. Kas koosseis muutub kõvasti? "Eks paistab, mingeid vahetusi teen kindlasti ja uued mängijad kuuluvad koosseisu," sõnas Häberli.