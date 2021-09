Käit: iga päev Belgiale väravat ei löö, jääb pikaks ajaks meelde!

"Maailma esimesele kaks lüüa on hea, aga liiga palju lasime endale. Sellised tobedad vead, enda vigadest löödi viis ja see oli kahjuks see, mis määras. Algus oli küll hea, saime ühe väravaga ette, aga lasime ka kiiresti tagasi kahjuks. See jääb kripeldama," tunnistas Käit intervjuus ERR-ile. "Maailma esinumber küll, aga eks üritasime oma mängu mängida. Ei kartnud, läksime ülevalt pressima. Kahjuks nii vahepeal juhtub, et kui lähed maailma esimest ülevalt peale võtma. Aga kõik mängijad andsid endast maksimumi, keegi tagasi ei andnud. Kahjuks täna nii."

Enda värava üle oli Käidil mõistagi väga hea meel. "Super tunne! Nii kiiresti kohe Belgiale värav lüüa ja üle pika aja fännide ees! Ega iga päev Belgiale ei löö väravat, kindlasti jääb pikaks ajaks meelde," nentis Käit.

Pühapäeval võõrustab Eesti sõprusmängus Põhja-Iirimaad, 8. septembril mängitakse võõrsil MM-valikmängus Walesiga. Mida kohtumisest Belgiaga nendeks mängudeks kaasa võtta? "Nagu enne ütlesin, üritasime oma mängu mängida, ei kartnud ja tegelikult kohati tuli ju päris hästi välja. Samamoodi minna Põhja-Iirimaa ja Walesi vastu, aga kaitses tuleb korrektuure teha, et ei laseks viit lüüa endale," arvas Käit.