Vassiljev: see mäng annab edaspidiseks enesekindlust

"On arusaadav, et Belgia on väga hea, seda ootasime, aga kindlasti mõned väravad olid välditavad," nentis Eesti koondise kapten Konstantin Vassiljev intervjuus ERR-ile. "Natuke kahju. Aga üldkokkuvõttes tegime kõik, mida oli võimalik teha ja lõppkokkuvõttes lihtsalt tugevam võttis oma."

"Kui me selliste vastastega nagu Belgia võime lüüa [väravaid] ja mängida palliga, siis see annab enesekindlust edaspidisteks mängudeks, kui need vastased võib-olla ei ole täielik tipp – sõprusmäng Põhja-Iirimaaga ja siis Wales," jätkas Vassiljev. "Ma ei ütle, et nad on väga nõrgad, aga peame kuskilt saama enesekindlust tagasi, et igas mängus olla mängus sees ja mängida oma mängu ka, mitte ainult istuda kaitses."

"Pärast esimest väravat olime ikka päris tugeva surve all järgmised pool tundi. Me kohe ei leidnud käiku, kuidas palliga rohkem olla ja nende esimene värav oli enam-vähem loogiline. Siis läks mäng edasi ja meie palliga mäng muutus natuke paremaks. Esimesel poolajal oli meil neli võimalust väravat lüüa, selliste meeskondade vastu on see päris suur hulk võimalusi. Loodetavasti see mäng annab enesekindlust juurde ja oleme järgmistes mängudes paremad," lisas Vassiljev.