Mbappe tunneb, et PSG hoiab teda Pariisis vastu enda tahtmist

Madridi Real tegi käesoleva nädala keskel Pariisi Saint-Germainile hiiglasliku pakkumise - hispaanlased soovivad Mbappe meeskonda tuua 180 miljoni euro eest. PSG ei ole veel pakkumist vastu võtnud ega ümber lükanud, kuid tähtaeg kukub pühapäeva südaööl.

Mbappe on veendunud, et tal on PSG-ga kokkulepe, mille kohaselt on ründetuusa teed lahkumiseks vabad, kui uus klubi käib mehe eest välja vähemalt sama summa, millega Mbappe 2018. aastal ametlikult Monacost Pariisi toodi. 2017. aasta hooaja veetis ta Pariisis laenul.

Mbappe hind oligi 2018. aastal sama, mille Hispaania suurklubi sel nädalal välja käis, ometi pole Pariis üleminekuks veel rohelist tuld andnud. 180 miljonist eurost, mis PSG aastaid tagasi Mbappe eest välja pidi käima, on praeguseks makstud 145 miljonit. Monacoga kokkuleppe kohaselt makstakse järelejäänud osa siis, kui Mbappe lepingut uuendab või klubi vahetab.

Kui PSG peakski veel Reali pakkumise tagasi lükkama või vastamata jätma, on hispaanlastel õigus prantslasega sõlmida eelleping, mille kohaselt liitub ta meeskonnaga järgmisel suvel, kui kontraht PSG-ga on lõppenud ja üleminekutasu enam pole.

Välismaa meedia andmeil on Mbappe PSG-le ka selgelt teada andnud, et tema unistus on Madridi Reali eest mängida ning ta soovib klubist lahkuda.

Mbappe lepping Prantsusmaa hiiuga kehtib järgmise suveni. PSG on mehele pakkunud ka uut lepingut, kuid 22-aastane ründaja on allkirjastamisest keeldunud.