Mbappe: küsisin suvel PSG-lt luba, et klubist lahkuda

Kylian Mbappe avaldas usutluses Prantsusmaa väljaandele RMC Sport, et küsis suvel Paris Saint-Germain'ilt luba, et praegusest koduklubist lahkuda.

Mbappe tunnistas, et tegi suvel ametliku palve oma koduklubile Paris Saint-Germain'ile, et ründaja saaks klubist lahkuda.

"Ma küsisin suvel PSG-lt luba, et klubist lahkuda. Põhjus oli selles, et niipea kui ma teadsin, et ma ei soovi lepingut pikendada, siis oleks klubil võimalik minu eest üleminekutasu saada," rääkis Mbappe.

"PSG on mulle palju andnud. Olen alati siin klubis mängides õnnelik olnud ja avaldasin oma soovi võimalikult vara, et klubil oleks piisavalt aega, et reageerida," lisas Mbappe.

PSG mängumehe soovidele vastu ei tulnud ja Prantsusmaa jalgpallikoondise täht jätkab käesoleval hooajal PSG ridades.

Eelduste kohaselt liitub Mbappe järgmine suvi Hispaania tippklubi Madridi Realiga. Real ei pea Mbappe eest üleminekutasu maksma, kuna mängija leping saab PSG-ga järgmisel suvel läbi ja seni pole Mbappe üles näidanud soovi, et sõlmida uus leping.

Prantsusmaa koondise ja Madridi Reali ründaja Karim Benzema avaldas möödunud nädalavahetusel, et Mbappe liitumine Madridi Realiga on vaid aja küsimus, sest Benzema hinnangul tahab Mbappe ainult Madridi Realiga liituda.