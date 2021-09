PSG ei usu, et Mbappe hooaja lõpus klubist lahkub

Mbappe leping Pariisi hiiuga lõppeb tuleva aasta juunis ning võib alates jaanuarist sõlmida mistahes klubiga eellepingu. Prantsusmaa koondislast seostatakse Madridi Realiga, kelle 160 miljoni euro suuruse pakkumise PSG augusti lõpus tagasi lükkas.

"Keegi siin ei näe tulevikku ilma temata," rääkis Leonardo Canal Plusile. "Ma ei näe, et Kylian hooaja lõpus klubist lahkub. Mbappe side PSG-ga on tugev."

Leonardo sõnul ei tulnud Realilt jätkupakkumist ning Madridi klubi käitumine tekitas PSG-s nördimust. "Väljendasime end selgelt: nende pakkumine polnud piisav. Fakt on, et ta jääb, see oli ainus võimalik lahendus," lisas brasiillane.

Mbappe on PSG-ga tulnud kolmel korral Prantsusmaa meistriks ning aitas tiimil üle-eelmisel hooajal esmakordselt jõuda Meistrite liiga finaali, kus tunnistati Müncheni Bayerni paremust.