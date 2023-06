Mbappe keeldus PSG-ga lepingut pikendamast, päevakorras suvine müük

Mbappe leping kehtib 2024. aasta 30. juunini ning sisaldab klauslit, mis võimaldab mängijal lepingut automaatselt ühe aasta võrra pikendada. Just sellest loobumisest Mbappe klubi juhatust teavitaski ning see tähendab, et ta võib juba jaanuaris käed lüüa mõne teise võistkonnaga.

Prantsusmaa meedia eesotsas L'Equipe'iga kirjutab, et klubi pole oma tähe käitumisega mõistagi rahul: esiteks oldi arvamusel, et läbirääkimised uue lepingu osas liiguvad positiivselt ning kuna Mbappel oli klauslit võimalik rakendada augusti alguseni, peetakse tema otsust järjekordseks võimumänguks.

On tõenäoline, et PSG üritab Mbappe järgnevate suvekuude jooksul maha müüa, et ründaja ei lahkuks klubist vabaagendina. Peamiseks kosilaseks on taas Madridi Real, kes on prantslast jahtinud juba aastaid.