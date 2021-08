Ligi 130 000 õpilast võivad minna Tokyos paraolümpiamänge pealt vaatama

Kuigi Tokyo paraolümpiamängude korraldajad teatasid teisipäeval, et sarnaselt olümpiamängudele ei pääse pealtvaatajad ka paraolümpiamängudele, siis nüüd teatasid korraldajad, et nad on valmis vastu võtma ligi 130 000 õpilast, kes tahtsid spordivõistlust vaatama tulla.

Jaapani valitsus kehtestas riigi pealinnas Tokyos ning veel mitmes prefektuuris koroonaviiruse leviku tõttu eriolukorra 12. juulil ja kuivõrd levikule lõppu näha ei ole, toimuvad kõik üritused Jaapanis suletud uste taga.

"Tõesti kahetseme, et see olukord mõjutab ka paraolümpiamänge," teatas paraolümpiamänge korraldav meeskond teisipäeval. "Loodame, et mõistate, et need meetmed on vältimatud ja neid kehtestatakse nakkuse leviku tõkestamiseks. Julgustame kõiki mänge kodus vaatama."

Siiski loodi programm, mille kaudu saavad noored koolilapsed minna võistlusi vaatama. Programm on pälvinud palju kriitikat ning Tokyo haridusnõukogu viiest liikmest neli on vastu ideele lubada nii palju õpilasi ühte kohta ajal, mil Tokyos on järsult ägenenud koroonaviiruse levik.

Pühapäevase seisuga registreeriti Tokyos viiendat päeva järjest üle 5000 koroonajuhtu. Jaapanis oli pühapäeval kokku üle 25 000 uue koroonajuhtu.

Endine Jaapani olümpiakomitee liige Kaori Yamaguchi, kes nüüd tegutseb Tokyo haridusnõukogus ütles, et ta muretseb leviku piiramismeetodite pärast. "Praegune nakatumisolukord on palju hullem, kui olümpia ajal," lisas Yamaguchi.

Tokyo olümpiamängusid korraldava meeskonna pressiesindaja Masa Takaya ütles, et õpilaspealtvaatajate programm kiideti nelja osapoole poolt heaks. Kohtumisel osalesid Tokyo olümpiamänge korraldav meeskond, rahvusvaheline paraolümpiakomitee, Jaapani valitsus ja Tokyo kohalik valitsus.

"Me oleme absoluutselt valmis õpilasi vastu võtma võimalikult ohutus keskkonnas," ütles Takaya, kes lisas, et Tokyo valitsus on neile öelnud, et õpilaste arv küündib 130 000-ni. "Koolid on näidanud, et nad tahavad võistluspaikadesse tulla. Me teame umbes, kui palju lapsi tulevad, aga ei saa veel täpset numbrit anda."