Ka Tokyo paraolümpiamängud peetakse pealtvaatajateta

Jaapani valitsus kehtestas riigi pealinnas Tokyos ning veel mitmes prefektuuris koroonaviiruse leviku tõttu eriolukorra 12. juulil ja kuivõrd levikule lõppu näha ei ole, toimuvad kõik üritused Jaapanis suletud uste taga. Tokyos tuvastati esmaspäeval 2962 uut koroonajuhtu.

"Tõesti kahetseme, et see olukord mõjutab ka paraolümpiamänge," teatas paraolümpiamänge korraldav meeskond. "Loodame, et mõistate, et need meetmed on vältimatud ja neid kehtestatakse nakkuse leviku tõkestamiseks. Julgustame kõiki mänge kodus vaatama."

Siiski lubatakse koolilastel üritusi vaatama minna, kui kohalikud ametivõimud või koolijuhid selleks luba küsivad.

Tokyo paraolümpiamängud algavad 24. augustil ja kestavad 5. septembrini.