Kuubalane alistas kindlalt Manny Pacquaio

35-aastane kuubalane alistas Pacquiao kõikide kohtunike meelest: kaks neist hindasid matši 116:112, kolmas hindas 115:113 Ugase kasuks. Filipiinide poksijal oli terve matši vältel probleeme kuubalase vasaksirgete ning paremhaakidega, mis hoidsid Pacquiaod kaugusel.

Ugas sõlmis lepingu legendaarse poksija vastu ainult 11 päeva enne matši ning rikkus võiduga ära kohtumise, mis võis jääda Pacquiao viimaseks. "Ma ei tea. Las ma puhkan enne veidi ja siis teen otsuse, kas võitlen kunagi veel," ütles Pacquiao ning lisas, et avaldab septembri jooksul, kas otsustab kandideerida Filipiinide presidendiks.

