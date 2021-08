VIDEO | Hispaania rattalegend elas Vueltal üle hirmuäratava kukkumise

Valverde ründas tiimikaaslase Jose Joaquin Rojase abil mägisel etapil umbes 45 km enne lõppu, üritades koos Richard Carapaziga (Ineos) üldliidrilt Primož Roglicilt eest sõita.

Legendaarne hispaanlane kukkus Carapazile paremkurvi järgnedes ja libises asfaldil teed ääristanud kruusale ning mäeküljest alla, kuigi õnneks vaid mõned meetrid. Verine Valverde ronis teele tagasi ja istus Rojase abiga veel ka ratta selga, kuid pidi veidi aega hiljem etapi ja kogu velotuuri siiski pooleli jätma.

Vueltal oma esimese etapivõidu juba 2003. aastal teeninud Valverde krooniti 2009. aastal koduse velotuuri üldvõitjaks.

@alejanvalverde sufre una caída después de su ataque. ¡Mucho ánimo, campeón!



Crash for Alejandro Valverde @Movistar_Team just after his attack. Cheer up, sir! #LaVuelta21 pic.twitter.com/MFn1iMZQuU