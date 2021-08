Flora neljapäevastel vastastel jagus Eesti tiimile ohtralt kiidusõnu

Flora on valitseva Iirimaa meistriga eurosarjas varemgi kohtunud, kui hooajal 2011/12 kaotati neile Meistrite liiga teises eelringis kahe mängu kokkuvõttes 0:1.

Dublini satelliitlinna Tallaghti tiimi 33-aastane kapten Ronan Finn käis väljakul ka toonases vastasseisus. "Mängisin Tallinnas kümme aastat tagasi ja see oli mälestusväärne õhtu," sõnas Finn kolmapäevasel pressikonverentsil. "Oleme neid vaadanud ja usun, et nad on tugevamad kui kümne aasta eest. Flora tiimis on palju kogemusi, mitte ainult eurosarjadest, vaid rahvuskoondisest," lisas iirlaste kapten.

"Valmistume, et mängu võita: nii teeme alati. Me ei ole kunagi mängu alustanud mõttega 0:0 viigist, me ei ole sellised. Austame neid nii, nagu austame iga vastast. Tahame võita ja tagasi Tallaghti naasta ülesannet lõpetama," kinnitas Finn.

Samast, 2011/12 hooajast pärineb ka Shamrock Roversi edukaim eurohooaeg, kui Euroopa liiga play-off'is alistati Belgradi Partizan ning jõuti alagrupiturniirile. Seal võeti Kaasani Rubinilt, Tottenhamilt ja kreeklaste PAOK-ilt vastu kuus kaotust.

Praegune peatreener Stephen Bradley on ametis olnud aastast 2016, kuid toonast edu pole suudetud korrata. Mullu alistati Euroopa liiga esimeses eelringis Tampere klubi Ilves, kuid loositi seejärel kokku Itaalia hiiu AC Milaniga, kellele jäädi alla 0:2. Sel eurohooajal kaotati Meistrite liiga esimeses eelringis 2:3 Bratislava Slovanile, Konverentsiliiga kolmandas kvalifikatsiooniringis saadi 3:0 jagu Albaania tiimist Teuta.

"Euroopas sõltub palju loosist. Võid olla väga heas hoos, aga siis saad vastaseks AC Milani. Arvan, et Flora on parim tiim, kellega oleme sel hooajal Euroopas mänginud. Usun, et nad on Slovanist tugevamad. Flora on väga-väga hea meeskond, põnev tiim, mis mängib head jalgpalli. Neil on nii palli hoides kui ilma selleta mängides palju energiat ja ohtlikud mängijad. Arvan, et tulevad kaks väga head kohtumist," jagas Bradley Eesti meistrile kiidusõnu.

Flora võõrustab Shamrock Roversit neljapäeval kell 19 algavas kohtumises, mida näeb otseülekandes ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis.