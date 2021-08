Neli klubi tiitliteni viinud punktikütt Hindrek Pulk lõpetab karjääri

Diagonaalründaja kohta üsna lühikesekasvuline (194 cm) saarlane on olnud koduses võrkpallis viimasel kümnendil üks peamisi tooniandjaid. Kohati tundus kehtivat loogika: kus on Pulk, seal on ka karikad. Ta on tulnud Balti meistriks koguni nelja eri klubiga – Tallinna Selver, Pärnu VK, Saaremaa VK ja Tartu Bigbank – ning on valitud neli korda ka turniiri MVP-ks, kirjutab Delfi.

Eelmisel hooajal pallis ta Saaremaa VK eest, seejärel spekuleeriti, et Pulk ühineb taas Selveriga. Paraku tundis pommitaja, et nii enam jätkata ei saa. "Kuna tervisega on olukord äärmiselt keeruline, siis tuli see raske otsus vastu võtta," lausus 30-aastane Pulk. "Probleem on õlas. Muud asjad sain kontrolli alla, aga õlga mitte. Proovisin ühel päeval mängida ja rünnata – no ei saa."