Uibo: mis siin ikka nukrutseda, võistlemist peab nautima

"100 oli natuke aeglane, kaugus selle kiiruse pealt päris okei ja kuul läks aia taha," võttis Uibo esimesed kolm ala kokku.

Kuulitõukes piirdus ta sel korral 13.95-ga, samas läks paremini kui eelmisel olümpial, kus ta jäi tulemuseta. "Selles suhtes läks päris positiivselt!" naeris Uibo. "Aga eks tulemused on vähe nõrgad ikka. Tehniliselt paar asja paned valesti ja ei lähe see raudmuna kuhugi. Spordi üks osa."

"Kümpis on igasuguseid vigastusi siin ja seal, neid on olnud hunnikuga. Kui kiiresti joosta ei saa, siis kiireks ei saa ka. Nii ta on," nentis Uibo. "Mis sa ikka siin nukrutsed, võistlemist peab nautima, isegi kui tulemused pole päris need, mida loodad."

Kuigi võistlus pole väga hästi alanud, on Uibol siiski võimalus teha üle 8400 punkti. "Ma ei kalkuleeri punkte enne kui 1500 m jooksuks läheb," teatas ta. "Siis vaatame, mille jaoks mida vaja on joosta, enne seda väga punkte ei uuri."

Kümnevõistlus jätkub Eesti aja järgi kell 12.30 kõrgushüppega. "Ma arvan, et lähen magan. Päris vara oli äratus," ütles Uibo.