Teivashüppes rekordit parandanud Uibo: tuleb see ainuke positiivne kaasa võtta

"Rioga võrreldes on areng päris hea. Dohaga võrreldes on taandareng," muigas Uibo, kes enda olümpiadebüüdil sai viis aastat tagasi 24. koha. "Ei, tegelikult, natuke krobeliselt läks, aga tuleb siis see ainuke positiivne – teibarekord – võtta ja natukenegi sellest hea tuju kaasa võtta ja koju minna. Tuleb ikka natuke mõelda ja vaadata, kus midagi valesti läks."

Teivashüppes püstitas Uibo isikliku tippmargi, ületades 5.50. "See ongi naljakas, teivast olen tegelikult kõige vähem harjutanud," avaldas Uibo. "Viimase paari aasta jooksul on neid teibatrenne võib-olla vähem kui kahel käel on näppe. Aga kuidagi mingid asjad seal klikivad ja siis on nagu rattasõit, väga ära ei unusta."

Odaviskes piirdus Uibo aga vaid ühe katsega, mis ebaõnnestus ja kirja jäi 50.64. "Küünarnukiga juhtus Götzises väike õnnetus rekordiviske ajal. Nüüd on kõvasti parem kui kohe peale Götzist oli, siis ei saanud parema käega lusikaga putrugi süüa. Aga 10+ kohtade pärast ei olnud mõtet teda päris pooleks visata," rääkis Uibo, kes kogu võistluse oli salakavala naeratuse saatel ajakirjanikele vihjanud, et päris sajaprotsendiliselt terve ta ei ole. "Kõik muu… midagi hullemaks ei läinud, kõik on enam-vähem okei. Praegu on pigem sellised pisemad asjad. [Talvel] tulin Tallinnasse siseseitsmevõistlust tegema ja seal käis tagareies plõks ära, sellega läks päris kaua aega. See käis tõuke ajal tõukejalal. See on natuke pärssinud seda poolt. Ja siis on muid pisemaid asju. Olen küll 28, aga kümme aastat kümpi teinud, natuke hakkab tunda andma."

Seega enne olümpiat ei saanud korralikku ettevalmistust teha? "Kõike sain teha, aga võib-olla päris mitte sajaprotsendiliselt alati. Trennis võttis jube kaua aega, et saaks lihtsamad asjad tehtud," lausus Uibo, kellel enda sõnul olümpiast loobumise mõtteid ei olnud. "Kui lased treeningkoormuse alla, siis on ikka värskem tunne. Siia löödult ei tulnud! Valmistusin nii hästi kui võimalik ja paljudes asjades oli tunne lõpuks enam-vähem."

Kas 2024. aastal on Uibo ka Pariisi olümpial võistlustules? "Ega alla ei anna, koju ei lähe ja naelikuid veel varna ei viska," muheles ta. "Tuleb kõik korralikult terveks saada, see ei ole mu esimene rodeo."

Kümnevõistluses oli eestlastest parim Johannes Erm, kes sai 8213 punktiga 11. koha. Esimese võistluspäeva hommikul soojendusel tagareit vigastanud Karel Tilga lõpetas eelviimase ehk 20. kohaga. Olümpiavõitjaks tuli kanadalane Damian Warner olümpiarekordi 9018 punktiga.