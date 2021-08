Ironman Tallinna sündmused toovad kohale rekordarvu võistlejaid

7.-8. augustini toimuvatele Ironmani võistlustele on end kirja pannud ligi 2900 osalejat. Täispikal distantsil osaleb 1400 individuaalosalejat ja 29 meeskonda 59 riigist. Kõige rohkem osalejaid on Suurbritanniast, Eestist, Venemaalt ja Iisraelist. 70.3 distantsil osaleb 1118 individuaalvõistlejat ja 79 meeskonda 49 riigist. Ligi pooled osalejad on Eestist, osalejate arvu poolest järgnevad Venemaa ja Suurbritannia. Ironman Tallinn 70.3 võistlus on ka triatloni Eesti meistrivõistluste etapp.

Algselt oli võistlema tulemas ligi 3200 osalejat, kuid koroonast tingitud reisipiirangute tõttu välisriikides lükkasid paljud rahvusvahelised osalejad oma osaluse järgmisesse aastasse.

Ironmani sarja Eesti võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: "Eelmisel aastal suutsime Ironman Tallinna võistluse korraldada ilma ühegi uue Covid-19 nakatumiseta, seega on meil juba olemas välja töötatud ning läbi proovitud süsteem, kuidas seda teha. Ka sellel aastal on meil valitsuse eriluba suurürituse korraldamiseks ning anname endast parima, et kombineerida turvaline sündmus nii osalejatele, korraldajatele kui vabatahtlikele, säilitades seejuures võistlusest saadava erilise emotsiooni."

7. augustil toimuv Ironman Tallinn võistlus algab 3,8 km ujumisdistantsiga Harku järves, jätkub 180,2 km rattadistantsiga, mis viib osalejad pealinnast välja ümbruskonna asulatesse ja läbi linna Lennusadamasse ning lõppeb 42,2 km jooksumaratoniga, mis koosneb neljast ringist pealinna tänavatel. 8. augustil toimub ka Ironman Tallinn 70.3 võistlus, kus osalejad läbivad poole lühema distantsi. Ironman 70.3 Võistluse finiš on Noblessneri kvartalis.