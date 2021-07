Tarvas lõi käed serblasest mängujuhiga

USA-s Marshalli ülikoolis õppinud ja tudengiliigas NCAA mänginud Nikolic on pallimänguga leiba teeninud Venemaal, Sloveenias, Bosnia ja Hertsegoviinas, Austrias ning kodumaal Serbias, kus ta esindas viimati Novi Sadi meeskonda Vojvodina. Sama tiimiga krooniti playmaker lõppenud hooajal Serbia karikavõitjaks, kirjutab Basket.ee.

Tarva peatreeneri Martin Müürsepa sõnul on Aleksa Nikolici näol tegu sootuks teistsuguse käekirjaga mängujuhiga, kui uue nädala alguses testimisele saabuv lätlane Toms Kedis.

"Nad on teineteisele vastandid – üks on lühem ja teine kahemeetrine. Täieliku pildi saame meestest muidugi siis, kui nad kohale jõuavad, aga senise taustakontrolli põhjal ja Nikolici varasemaid tegemisi jälgides ootaksin temalt siin Eestis head läbilöögiaastat," rääkis Müürsepp. "Plaan on kasutada teda number "ühe" peal, aga kindlasti saame vajadusel kasutada ka "kahena" - minna peale pikalt, aga samuti lühikeselt ning pressivalt. Ühtlasi aitab see meil nii rünnakut kui ka kaitset natukene muuta."

Tarva meeskond tuleb hooajaeelseks ettevalmistuseks kokku esmaspäeval.