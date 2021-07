Teise vabatreeningu väledaimad olid Mercedesed

Hamilton edestas teiseks tulnud meeskonnakaalast Valtteri Bottast 0,027 sekundiga. Mercedeste järel tuli kolmandaks esimese vabatreeningu kiireim, MM-sarja üldliider Max Verstappen (Red Bull; +0,298).

Ungari MM-etapp on hooaja 11. Viimasel neljal GP-l on võidutsenud Max Verstappen, kes on tänavu kogunud 185 punkti. Tiitlikaitsja Hamiltoni edestab noor hollandlane kaheksa silmaga.