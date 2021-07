Eesti naiskond kaotas kontrollmängus Lätile

Koondise kapten Mailis Pokk tõi eestlannade parimana 13 silma ja seitse lauapalli, Marie Anette Sepp 12 punkti ja seitse resultatiivset söötu. Kadri-Ann Lass lisas 10 ja Marie Roosalu üheksa silma. Lätlannade parim oli Kitija Laksa 20 punktiga, Anete Šteinberga lisas 14, Ieve Pulvere 13 ja Aija Jurjane 12 silma.

Rahvusnaiskond on uue peatreeneri, lätlase Kaspars Majenieksi juhendamisel treeninud alates juuni lõpust. Majenieks jäi naiskonna esitusega Riias suures pildis rahule. "Tahtsime näha, kuidas naised raskes situatsioonis ja tugeva vastase vastu hakkama saavad – kas nad murduvad surve all või võitlevad lõpuni. Mul on hea meel, et kolmel-neljal korral, kui Läti sai suure eduseisu, siis me ei murdunud ning suutsime mängu tagasi tulla," sõnas peatreener.

Majenieksi sõnul polnud eestlannad vastaste tugevaks surveks siiski päris valmis. "Me jäime Läti agressiivse kaitse vastu hätta. Peame kõvasti tööd tegema, et me oleksime valmis kontaktiks ja tugevaks surveks. Seda nii noorteklassides kui naiste seas. Kohtumise lõpus suutsime ka ise vastaseid kaitses survestada ja sundisime neid pallikaotusi tegema."

"Mulle meeldis, kuidas naised võitlesid ja tegid neid asju, mis me kokku leppisime. Minu peamised nõudmised selles mängus olid keskendunud kaitsele. Rünnakul naised rääkisid omavahel ja leidsid loogilisi lahendusi," lisas peatreener.

Rahvusnaiskond koguneb veel täna, et vaadata üle Läti mängu video ja homme elatakse koos kaasa meeste rahvuskoondise maavõistlusmängule Islandiga. Seejärel on koondise suvine tsükkel selleks aastaks läbi. "Järgmisel suvel tahaksime teha kaks nädalat rohkem trenni ja mängida rohkem sõpruskohtumisi. See annaks kõvasti juurde, sest naised võtavad nõudmisi väga hästi omaks," lõpetas Majenieks.