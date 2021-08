Eesti korvpallinaiskond sai teada EM-valikturniiri vastased

Koondise peatreener Kaspars Majenieks jäi loosiga rahule ning ootab mänge põnevusega. "Nagu ütles Novak Djokovic: "Not too bad." Suurbritannia on väga tugev vastane, Kreeka ja Portugaliga mängud saavad olema huvitavad. Kahtlemata ootavad meid ees heal tasemel ja põnevad mängud. Olen meie alagrupivastastega rahul ja loodan, et ka publik pääseb saali omadele kaasa elama," kommenteeris lätlane.

Kokku kümne alagrupi võitjad ja neli parimat teise koha naiskonda teenivad koha finaalturniirile. Suurturniirist võtab osa 16 naiskonda, lisaks veel korraldajamaad Iisrael ja Sloveenia, kes samuti valiksarjas osalevad. Kui neist kumbki peaks 14 parema sekka pääsema, saavad edasi ka paremusjärjestuses järgmine naiskond või naiskonnad.

2023. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniir mängitakse kolmes aknas: käesoleva aasta 11.-14. novembrini, tuleva aasta 24.-27. novembrini ja 2023. aasta 4.-27 veebruarini.