Tottenhami ründaja Son jätkab klubiga lepingut 2025. aastani

Alates Põhja-Londoni klubiga liitumisest 2015. aastal on Son mänginud Tottenhami eest 280 mängu ja löönud 107 väravat.

29-aastane mees on koos ründaja Harry Kane'iga eelmisel Premier League'i hooajal meeskonna eest löönud 68-st kokku 40 väravat. Hooaja lõpetas klubi seitsmenda kohaga.

"Kuus aastat siin mängida oli juba suur au, klubi on mulle üles näidanud tohutut austust ning ilmselgelt on mul väga hea meel siin olla," ütles Son.

"See on nagu kodus, eriti fännide, mängijate, töötajate puhul. Otsust ei olnud. See oli lihtne. Mul on nii hea meel siin olla ja mul on nii hea meel varsti jälle fänne näha," lisas Son.

Tottenham alustab 2021/22 hooaega augustis kodumänguga tiitlikaitsja Manchester City vastu. Uuel hooajal mängib Tottenham Hotspur Nuno Espirito Santo käe all.