Kane'i Tottenhamist lahkumise soov muutub üha jõulisemaks

Tottenhami Hotspuri ründaja Harry Kane ei varja soovi klubist lahkuda ning kuna ülemustega pole kokkuleppeni jõutud, on inglane juba kaks päeva jätnud klubi sündmustele ilmumata.

Kane usub, et tal on Spursi juhi Daniel Levyga härrasmehelik kokkulepe, mis võimaldab tal sel suvel klubist lahkuda. Eeldatavasti seab Inglismaa ründeäss sammud Tottenhami rajatistesse selle nädala lõpus, et uuesti lahkumise tingimusi arutada.

Inglismaa kapten puudus esmalt esmaspäevaselt koroonaviiruse testimiselt, milleta mehi ühistreeningutele ei lubata. Ka ei võtnud jalgpallur osa teisipäeval toimunud treeningutest.

Manchester City, kuhu Kane siirduda tahab, ei soostunud olukorda kommenteerima. Küll aga on selge, et üks kahest Manchesteri hiiust ei nõustunud Kane'i eest tasuma 160 miljonit naela, mida Tottenham suve esimeses pooles kogenud ründaja eest küsis.

Tottenhami värske peatreener Nuno Espirito Santo ei soovinud samuti tekkinud konflikti kommenteerida, küll aga tõdes ta eelmisel kuul antud pressikonverentsil, et Kane on osa tema võistkonna nägemusest.

Tottenham kohtub juba kolmapäeval hooajaeelses kontrollmängus Chelsea'ga, pühapäeval minnakse sama eesmärgiga vastamisi Londoni Arsenaliga. Inglismaa kõrgliiga avakohtumine toimub Tottenhamil 15. augustil, kui kohtutakse tõenäoliselt Kane'i tulevase leivaisa Manchester Cityga.

Kane'i leping Tottenhamiga kestab 2024. aastani, kui aastal 2018. sõlmis ta klubiga kuueaastase lepingu.