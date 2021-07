Vehklejate peatreener vigastatud, naised lähevad medaleid püüdma

11. juulil Jaapanisse lennanud vehklejad veetsid esimese nädala ettevalmistuslaagris Tokyost umbes 185 km kaugusel asuvas Sakus, kuid nüüd on jõutud Jaapani pealinna, kus kolmapäeval tehti ka kerge treening. "Saku laagris olid karmid reeglid – istusime toas ja käisime trennis, mujal ei tohtinud eriti käia. Treeningud olid rahulikud, et selline suurem töö oli tehtud juba varem laagrites," rääkis Julia Beljajeva Jaapanis toimunud ettevalmistuslaagrist.

"Põhimõtteliselt sai kõik plaanipäraselt tehtud. Arvan, et tüdrukud on vormis," jäi naiskonna peatreener Kaido Kaaberma laagriga rahule, kuigi ise väänas seal hüppeliigest ja jalg pandi kipsi. Seega peab Kaaberma Jaapanis ringi liikuma karkudega.

Enamikule Eesti naiskonnast on see teine olümpia, aga Katrin Lehis teeb Tokyos oma debüüdi.

"Tunnen ennast hästi – põnev on ka. Mina olen esimest korda, teised on käinud juba, aga huvitav on näha nii palju sportlasi ühes kohas ja kõik on nii teistmoodi," sõnas rõõmsameelne Lehis.

Tokyos valitseb juba pikemat aega suur kuumus. Õhutemperatuur on ligi 35 kraadi, kuid suure õhuniiskuse tõttu tundub veelgi palavam. "Sellega pole probleemi enam, esimesed mõned ööd olid küll sellised, et öösel ärkasin üles. Aga polnud eriti hull. Ei saa ka öelda, et see õhuniiskus väga hull oleks, Eestis oli ka," tõi Lehis välja, et sai kodus juba hea ettevalmistuse kliimaga kohanemiseks.

Lisaks kuumusele kimbutavad kõiki sportlasi ka karmid koroonameetmed ehk liikumine on väga piiratud ja pidevalt toimuvad testimised. "Eks nad natuke ikka mõjuvad, aga parem selliste reeglitega kui ilma olümpiata," oli Erika Kirpu kindel, et olümpia ärajätmine oleks sportlaste seisukohast olnud kindlasti halvem valik.

Naiskonna kogenuim, varuvõistlejana Tokyosse sõitnud 41-aastane Irin Embrich on kõikidele naistele individuaalvõistluse eel toeks nii vaimselt kui treeningpartnerina. "Peame aru saama, et vastased on samad nagu MK-etappidel ja MM-idel. Kõige tähtsam on vaimselt valmis olla, mitte mõelda, et see on olümpia. See on võistlus – ettevalmistus on tehtud ning on vaja ennast kokku võtta ja näidata kõige paremat vehklemist," andis Embrich noorematele nõu.

"Ma arvan, et kui tüdrukud vehklevad hästi, siis vastaseid polegi. Kuna võistlusi pole olnud, siis on raske sajaprotsendiliselt öelda, milline vorm on, aga tööd on tehtud ja laagreid oli palju. Kui magavad hästi ja mõtlevad positiivselt, siis tuleb ka tulemus," oli Embrich kindel, et naiskonnakaaslased on valmis vehklema kõrgetele kohtadele.

Beljajeva, Kirpu ja Lehis alustavad võistlust individuaalarvestuses 24. juulil ning naiskond koos Irina Embrichiga asub kõige säravamat medalit püüdma 27. juulil.

"Eks me ikka toetame üksteist. Meil on selline imelik ala, et üks päev oleme vaenlased, järgmine päev oleme ühe asja eest väljas," sõnas Lehis, andes mõista, et naiskond on väga kokkuhoidev ka enne individuaalvõistlust.